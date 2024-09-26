Россияне ударили ракетами и дронами по Одесской области: есть погибшая

Один человек погиб, повреждены дома и авто в результате ночного удара россиян по Одесской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.

"Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и беспилотниками... В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина".

Кипер добавил, что в области повреждены здания и машины. Также горела сухая трава, но пожар уже потушили.

Глава ОВА отметил, что Силы противовоздушной обороны работали "чрезвычайно напряженно, большинство вражеских целей было уничтожено".

Утренняя дроновая атака обошлась без пострадавших.

"Существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области" , – подытожил Кипер.

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