Росіяни вдарили ракетами та дронами по Одеській області: є загибла
Одна людина загинула, пошкоджені будинки та авто у результаті нічного удару росіян по Одеській області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.
"Вночі ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками… Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка.
Кіпер додав, що в області пошкоджені будівлі та автівки. Також горіла суха трава, але пожежу вже загасили.
Голова ОВА зазначив, що Сили протиповітряної оборони працювали "надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена".
Ранкова дронова атака минулася без постраждалих.
"Суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", – підсумував Кіпер.
Передісторія:
- Увечері 25 вересня російські війська запустили ударні безпілотники по Україні.
- В Івано-Франківську чули вибухи. Внаслідок російської дронової атаки в Івано-Франківській області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, частина обласного центру залишилася без електропостачання.
- Також звуки вибухів цілу ніч лунали у Києві, працювала ППО. Повідомлялося, що у Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків російського "Шахеда" виникло загоряння на першому поверсі житлового будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів, уламки впали на території дитячого садочку. Влада повідомила, що над столицею збили десяток БпЛА.
- Ще 13 російських "Шахедів" збили у небі над Сумщиною.
- Також російські загарбники атакували енергетичний об’єкт у Миколаївській області, частина людей залишились без електропостачання.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни випустили по Україні 78 дронів-камікадзе та 6 ракет, ППО знищила 66 БпЛА і 4 ракети.