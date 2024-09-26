Минэнерго: Из-за обстрелов были обесточивания в 11 областях Украины

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Киевской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, питание частично восстановлено.

В Днепропетровской области в результате обстрела территории подстанции возникло возгорание, при этом выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались. Возгорание ликвидировано.

В Черниговской области в результате вражеских обстрелов обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения оставались 1484 абонента.

В Одесской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также один из объектов снижал нагрузку. Питание восстановлено.