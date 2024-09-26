Британия расширила санкции против судов и организаций, связанных с российским СПГ
Великобритания ввела санкции против пяти судов и двух организаций, связанных с транспортировкой российского СПГ, включая проект "Арктик СПГ 2". Эти меры направлены на сокращение финансирования, которое поддерживает войну России против Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.
СПГ играет ключевую роль в экономике России, являясь важным источником доходов для страны. В частности, Москва стремится увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с 8% до 20%. Однако Великобритания, совместно с США и Евросоюзом, ранее уже ввела ограничения на проект "Арктик СПГ 2", что вынудило его сократить производство.
Новые санкции нацелены на компании и суда, активно участвующие в российских энергетических проектах, важнейших для будущего производства СПГ. В общей сложности Великобритания ввела санкции против 15 судов и организаций, связанных с российским СПГ. Сегодняшние меры касаются следующих судов:
- PIONEER (IMO 9256602)
- ASYA ENERGY (IMO 9216298)
- NOVA ENERGY (IMO 9324277)
- СЕВЕРНОЕ НЕБО (ИМО 9953523)
- SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)
Также под санкции попали операторы этих судов:
- OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC - оператор судов PIONEER и ASYA ENERGY
- WHITE FOX SHIP MANAGEMENT - оператор судна СЕВЕРНОЕ НЕБО
Согласно британскому законодательству о санкциях, перечисленным судам запрещен доступ в порты Великобритании, и они могут столкнуться с рядом других ограничений, включая арест и отказ в регистрации.
Санкции против российского СПГ продолжают оставаться важным элементом международного давления на Россию в контексте ее агрессивных действий в Украине.
Санкции против России
Новая Зеландия на днях объявила о новом пакете санкций против России в ответ на незаконное вторжение в Украину. Санкции нацелены на организации, связанные с российской оккупацией Запорожской АЭС.