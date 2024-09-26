В Кремле заявили, что изменения в ядерной доктрине РФ – сигнал для Запада

В Кремле 26 сентября заявили, что изменения в ядерную доктрину России, озвученные накануне российским лидером Владимиром Путиным, следует рассматривать как сигнал для Запада, сообщает Радио Свобода.

«Это сигнал, предупреждающий эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну разными средствами, причем не обязательно ядерными» , – сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, решение о том, публиковать ли ядерные документы, будет принято позже.

Путин 25 сентября заявил о ядерном ответе на фоне стремлений Киева получить от Запада разрешение на удары западным оружием вглубь РФ.

По его словам, Россия в обновленной редакции своей ядерной доктрины планирует рассматривать как совместное нападение агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Путин отметил, что Москва будет рассматривать возможность применения ядерного оружия уже при получении «достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения». Речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

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