У Кремлі заявили, що зміни в ядерній доктрині РФ - сигнал для Заходу

У Кремлі 26 вересня заявили, що зміни до ядерної доктрини Росії, озвучені напередодні російським лідером Володимиром Путіним, слід розглядати як сигнал для Заходу, повідомляє Радіо Свобода.

«Це сигнал, який попереджає ці країни про наслідки у випадку їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому не обов’язково ядерними» , – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, рішення про те, чи публікувати ядерні документи, буде ухвалене пізніше.

Путін 25 вересня заявив про ядерну відповідь на тлі прагнень Києва отримати від Заходу дозвіл на удари західною зброєю вглиб РФ.

За його словами, Росія в оновленій редакції своєї ядерної доктрини планує розглядати як спільний напад агресію з боку будь-якої неядерної держави, але за участю чи за підтримки ядерної країни.

Путін зазначив, що Москва розглядатиме можливість застосування ядерної зброї вже при отриманні «достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу». Йдеться про літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові й інші літальні апарати.

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