Офис генпрокурора готовит материалы для экстрадиции нардепа Дмитрука

Офис генпрокурора готовит документы для экстрадиции находящегося в Лондоне народного депутата Артема Дмитрука. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора, сообщает Укринформ.

«В рамках сотрудничества с компетентными органами иностранной страны Офис Генпрокурора готовит материалы для выдачи (экстрадиции) народного депутата Украины, находящегося в розыске по скрыванию от органов правосудия в Украине. Сейчас местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения» , - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание The Independent сообщило, что народный депутат Украины Артем Дмитрук задержан в Лондоне, а вопрос о его экстрадиции в Украину рассмотрит суд.

Сам Дмитрук заявил The Independent, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность с тех пор, как он сбежал из Украины в августе. Запрос на экстрадицию он назвал "политическим преследованием против меня и моей семьи, против меня самого за мои политические взгляды и поддержку УПЦ". Он также заявил, что у него нет "никаких личных проблем с Владимиром Зеленским".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины Артемом Дмитруком.

ДБР подтвердило, что Дмитрук нелегально пересек границу и объявил ее в международный розыск.

Печерский районный суд Киева избрал Дмитрию меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.