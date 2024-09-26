Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Дмитрука

Офіс генпрокурора готує документи для екстрадиції народного депутата Артема Дмитрука, який перебуває у Лондоні. ﻿Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, повідомляє Укрінформ.

«У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні. Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу» , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання The Independent повідомило, що народного депутата України Артема Дмитрука затримали у Лондоні, а питання щодо його екстрадиції до України розгляне суд.

Сам Дмитрук заявив The Independent, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку з того часу, як він втік з України у серпні. Запит на екстрадицію він назвав "політичним переслідуванням проти мене та моєї родини, проти мене самого за мої політичні погляди та мою підтримку УПЦ". Він також заявив, що не має "ніяких особистих проблем з Володимиром Зеленським".

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України Артемом Дмитруком.

ДБР підтвердило, що Дмитрук нелегально перетнув кордон та оголосило його у міжнародний розшук.

Печерський районний суд Києва обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.