Штаты ввели санкции против РФ за киберпреступления и отмывание денег

Правительство США ввело санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и отдельных граждан РФ из-за киберпреступных действий и отмывания денег. Со ссылкой на заявление Минфина США, сообщает Укринформ.

«Сегодня Министерство финансов США принимает меры в рамках скоординированных международных усилий по прекращению работы российских киберпреступных сервисов» , - отмечается в сообщении.

В частности, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) вводит ограничения против российского обменника виртуальной валюты PM2BTC, привлеченного к отмыванию денег в России. Кроме того, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) вводит санкции против гражданина РФ Сергея Иванова, играющего значительную роль в процессах отмывания денег, а также против биржи виртуальной валюты Cryptex, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах.

При этом говорится, что санкции FinCEN и OFAC согласованы с действиями других правительственных учреждений США и международных партнеров.

Сообщается также, что Государственный департамент США предложил вознаграждение до $10 миллионов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Иванова. Кроме того, Секретная служба США и Прокуратура США в Восточном округе Вирджиния в связи с этим объявили официальные обвинения против Иванова и еще одного россиянина, Тимура Шахмаметова.