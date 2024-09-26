В Китае затонула новейшая атомная ударная подводная лодка - WSJ

Китай пытался скрыть затопление новейшей подводной атомной лодки. Это явилось серьезной неудачей для одной из приоритетных программ вооружений страны.﻿ Со ссылкой на The Wall Street Journal, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Весной этого года в Китае затонула новейшая атомная ударная подлодка. Инцидент, который китайские власти пытались скрыть, произошел на судостроительном заводе вблизи Уханя в конце мая или начале июня.

Издание отметило, что это произошло в то время, когда Китай упорно пытается расширить свой военно-морской флот, в том числе флот атомных подлодок.

Пока США не знают, перевозила ли подлодка ядерное топливо во время затопления, но эксперты за пределами американского правительства считают, что это вполне вероятно.

Напомним, что этим летом в сети появилась информация, что Китай ускорил строительство десантного корабля класса 076 на острове Чаншин у Шанхая.

Новый военный корабль, известный как класс "Юньнань", может быть спущен на воду уже в 2025 году и может считаться одним из крупнейших в мире, обеспокоенных США и другими странами.