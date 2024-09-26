В Польше осудили украинца и белоруса за шпионаж в пользу РФ

Суд в Люблине объявил приговоры двум мужчинам, украинцу и белорусу, за шпионаж в пользу России. Об этом пишет RMF24, сообщает Европейская правда.

Окружной суд Люблина 26 сентября объявил приговоры 23-летнему украинцу Максиму Л. и 30-летнему белорусу Владиславу П. за участие в организованной группе, которая по заказу России шпионила за критической инфраструктурой – железной дорогой и стратегическим аэропортом Жешув-Ясёнка.

Судья Мирослав Бжозовский заявил, что участие обвиняемых в преступной группировке не вызывает никаких сомнений и ее руководителем был некий Андрей, а целью был сбор информации о том, какая помощь и в каких количествах направляется в Украину.

Следствие установило, что мужчины действовали в рамках группы с января по март 2023 года. В частности, они установили камеры наблюдения на ключевых железнодорожных линиях, следующих из Польши в Украину. Также членам группы поручили наблюдение за портами в Гдыне, Гданьске, железнодорожной станцией в Жешуве и ближайшим к границе с Украиной аэропортом Жешув-Ясёнка.

За выполнение задач Максим, как считают, получил гонорары в эквиваленте 20,5 тысяч злотых, Владислав – около 8 тысяч.

Украинец получил шесть лет лишения свободы и штраф в размере 15 тысяч злотых за деятельность в преступной группе, направленной против Республики Польша, шпионаж в пользу РФ и хранение каннабиса.

Белорус получил 2 года и 10 месяцев лишения свободы и 10 тысяч злотых штрафа по двум первым обвинениям.

В дополнение к основной сумме штрафа, им нужно будет оплатить по 5 тысяч злотых в фонд поддержки пострадавших от преступлений.

Время пребывания обоих под стражей с марта 2023 года до этого времени учтут в отбытие срока.

Ранее в Польше установили, что в рамках группы под кураторством "Андрея" действовали всего 16 граждан Украины, Беларуси и России, собирая информацию на территории Польши для ФСБ. Этих подозреваемых, включая вышеупомянутых Максима и Владислава, задержали в разных местах в Польше в период со 2 марта по 1 августа 2023 года.

Среди прочего, куратор готовил планы диверсии, чтобы пустить под откос поезд с помощью для Украины, и предлагал за успешное выполнение задания 10 тысяч долларов.

Судебные процессы над подозреваемыми начались с осени 2023 года. Большинство признали вину, их приговоры варьируются от около года до 6 лет лишения свободы.

Весной 2024 года задержали гражданина Польши, подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой для планирования покушения на Владимира Зеленского.