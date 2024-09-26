Байден на встрече с Зеленским заявил, что РФ не победит в войне

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским отметил долгосрочную поддержку Киева со стороны США и партнеров, сообщает Голос Америки.

"Скажу четко, Россия не победит в войне. Россия в Украине не воцарится. Украина победит и мы будем продолжать поддерживать вас на каждом шагу" , - сказал Байден, и добавил, что встреча имела целью обсуждение украинского "Плана победы".

Байден назвал два ключевых элемента, необходимых для победы Украины на этом этапе. В этих элементах Украине могут помочь западные партнеры.

Первый элемент – военная помощь и долгосрочная экономическая поддержка.

Второй элемент включает в себя долгосрочную поддержку Украины.

"Как мы уже отмечали на Вашингтонском саммите, мы должны поддерживать Украину и ее путь к членству как в ЕС, так и в НАТО, а также в продолжении реформ борьбы с коррупцией и укреплении демократии, над чем вы мощно работаете сейчас" , - подчеркнул Байден.

Он отметил, что партнеры должны помочь обеспечить достаточный потенциал Украины, чтобы сдержать будущую российскую агрессию.