NYT: Разведка США заявила о рисках из-за возможных ударов Украины вглубь России

Американская разведка считает, что Россия может усилить агрессию против США и союзников, если Украине разрешат использовать западные ракеты для ударов вглубь России. Эта оценка, ранее не разглашавшаяся, была озвучена американскими чиновниками, пожелавшими сохранить анонимность, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным разведки, ограниченные запасы ракет у Украины могут снизить их стратегическое значение на поле боя, а неопределенность в дальнейших поставках вызывает вопросы о реальном влиянии этих ракет на исход конфликта. Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении президента США Джо Байдена, который недавно обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Одним из основных рисков является потенциальный ответ России, вплоть до возможных атак на американские и европейские объекты, а также акты саботажа в Европе. Однако разведка полагает, что Москва будет действовать скрытно, чтобы избежать открытой конфронтации с Западом.

Зеленский публично и в частном порядке лоббировал право использовать ракеты, чтобы перенести войну дальше на территорию России.

Российский диктатор Владимир Путин часто прибегает к угрозам, чтобы удержать США и их партнеров по коалиции от предоставления украинцам более современных систем вооружений.

В свою очередь критики Байдена и его советников утверждают, что их слишком легко запугать враждебной риторикой Путина, и говорят, что постепенный подход администрации к вооружению украинцев ставит их в невыгодное положение на поле боя. Сторонники этого подхода утверждают, что он в значительной степени позволил предотвратить жестокий ответ России, хотя это может быть уже не так.

Великобритания уже выразила готовность предоставить украинцам ракеты для ударов по российским объектам, но ждет окончательного решения США.

Американские военные и чиновники, поддерживающие поставки, считают, что удары по российским базам и складам боеприпасов могут ослабить военные возможности России, но признают, что этого может быть недостаточно для кардинального изменения хода войны.

Пока президент Байден не принял окончательного решения, остаются опасения, что предоставление ракет может привести к серьезной эскалации со стороны Москвы.

Но в своих оценках американские разведывательные службы выражают сомнение в том, что даже если украинцам разрешат использовать ракеты дальнего радиуса действия, у них их будет достаточно, чтобы кардинально изменить ход войны.

Более того, по их словам, после первых ударов россияне, скорее всего, переместят склады с боеприпасами, командные пункты, боевые вертолеты и другие жизненно важные функции поля боя за пределы досягаемости ракет.

По указанию Байдена, американские военные могли бы предоставить украинцам больше ATACMS. Но, по словам официальных лиц, у американских военных ограниченный запас ракет, и им необходимо иметь резерв для собственных потенциальных военных нужд.

Удары вглубь России

Союзники Украины вновь рассматривают возможность снятия ограничений на использование украинскими военными дальнобойного оружия для ударов по России. США пока сохраняют запрет, а позиция Великобритании не изменилась.

Несмотря на сообщения The Guardian о том, что США и Британия уже приняли решение, но не объявили его публично, официальных подтверждений этому нет.

The Washington Post сообщает, что США сомневаются в эффективности ударов по российской территории, считая, что Украина не представила достаточно убедительных доводов в пользу такой стратегии.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что союзники разрешат наносить удары вглубь России, но для этого нужно решение США.