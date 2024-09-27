Высокая зарплата и стабильность: почему стоит выбрать QA Automation

Тестирование игр для людей, мало знакомых с этой профессией, кажется увлекательным вариантом заработка: играй, находи ошибки и получай за это деньги. Однако на самом деле тестировщик делает куда больше. Даже когда вам кажется, что тестировать программы и приложения — скучная и рутинная работа, по факту она оказывается многоступенчатой и разнопрофильной. Специалист QA использует разные методы тестирования, готовит отчеты, взаимодействует с командой разработчиков и ориентирован на то, чтобы конечный цифровой продукт был не просто хорошим, а идеальным. На сегодня это одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в IT-индустрии. Хотите попасть в эту сферу в короткие сроки и начать зарабатывать стабильно? Начните с того, чтобы выбрать курс QA Automation.

Почему QA Automation – это настолько высокооплачиваемая профессия?

Специалист QA Automation, как и fullstack разработчик, экономит деньги крупному бизнесу. Даже при том, что зарплата такого айтишника достаточно высокая, эти расходы для компании значительно меньше, чем убытки, нанесенные выпуском некачественного ПО:

Бизнес не тратит раз за разом средства на исправление ошибок, выявленных в уже выпущенном продукте. За счет этого не нужно отправлять пользователям бесконечные обновления с целью устранить баги.

Клиент не несет репутационный урон. Выход на рынок качественного программного обеспечения поддерживает его положительный имидж, повышает доверие и лояльность пользователей. Это снижает риски для бизнеса, в т.ч. финансовые.

Еще одна причина, по которой тестировщики получают высокую зарплату — сложность и ответственность. Пройдя курс QA Automation, вы получаете знания и навыки в сфере программирования, тестирования и работы с бизнесом, то есть понимание процессов в нем. Сочетание таких профессиональных качеств и навыков, способность браться за проекты разной сложности, творческий подход и умение работать в команде высоко ценятся и соответственно оплачиваются.

Насколько профессия стабильна?

Специалисты QA Automation востребованы по всему миру, особенно в крупных IT -компаниях США и Европы. Они обеспечивают глубокое тестирование, адаптированное под конкретный цифровой продукт:

Сложность нового программного обеспечения растет, появляются инновационные технологии, которые нужно умело интегрировать. Тестирование и корректировки на этапе разработки помогают реализовать все правильно и качественно.

Инженер QA Automation может работать в различных сферах — финансы, e-commerce, игры и т.д. Для универсального специалиста гарантирована постоянная занятость, еще и с возможностью работать над разными проектами, избегая выгорания из-за однообразия.

Пройдя курс QA Automation, вы становитесь начинающим специалистом. Иногда обучение дает больше. Например, американская IT-школа PASV предоставляет в конце стажировку в компаниях США, тем самым повышая уровень компетентности и готовность к реальным проектам. Далее профессия дает хорошие перспективы для роста: можно стать старшим тестировщиком, тимлидом, архитектором тестирования.

Цифровизация мира только увеличивается, а качество ПО и сайтов приобретает максимально большое значение для успешности бизнеса. Это и обеспечивает растущий спрос не только на разработчиков, но и на специалистов QA Automation. Профессия актуальна, перспективна, стабильна, хорошо оплачивается и прогноз по ней на много лет вперед остается положительным.