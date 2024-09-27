Висока зарплата та стабільність: чому варто вибрати QA Automation

Тестування ігор для людей, мало знайомих із цією професією, здається захоплюючим варіантом заробітку: грай, знаходь помилки й отримуй за це гроші. Проте насправді тестувальник робить значно більше. Навіть коли вам здається, що тестувати програми та додатки — нудна та рутинна робота, за фактом вона виявляється багатоступінчастою та різнопрофільною. Фахівець QA використовує різні методи тестування, готує звіти, взаємодіє з командою розробників та орієнтований на те, щоб кінцевий цифровий продукт був не просто хорошим, а ідеальним. На сьогодні це одна з найбільш затребуваних та високооплачуваних професій в IT-індустрії. Хочете потрапити в цю сферу за короткий термін і почати заробляти стабільно? Почніть із того, щоб вибрати курс QA Automation.

Чому QA Automation – це настільки високооплачувана професія?

Фахівець QA Automation, як і fullstack розробник, заощаджує гроші великому бізнесу. Навіть при тому, що зарплата такого айтішника досить висока, ці витрати для компанії значно менші за збитки, завдані випуском неякісного ПЗ:

Бізнес не витрачає щоразу кошти на виправлення помилок, виявлених у вже випущеному продукті. За рахунок цього не потрібно надсилати користувачам нескінченні оновлення з метою усунути баги.

Клієнт не несе репутаційної шкоди. Вихід на ринок якісного програмного забезпечення підтримує його позитивний імідж, підвищує довіру і лояльність користувачів. Це знижує ризики для бізнесу, зокрема, фінансові.

Ще одна причина, через яку тестувальники отримують високу зарплату, — складність та відповідальність. Пройшовши курс QA Automation, ви отримуєте знання та навички у сфері програмування, тестування та роботи з бізнесом, тобто розуміння процесів у ньому. Поєднання таких професійних якостей та навичок, здатність братися за проєкти різної складності, творчий підхід та вміння працювати в команді високо цінуються та відповідно оплачуються.

Наскільки професія стабільна?

Фахівці QA Automation затребувані у всьому світі, особливо у великих IT-компаніях США та Європи. Вони забезпечують глибоке тестування, адаптоване під конкретний цифровий продукт:

Складність нового програмного забезпечення зростає, з'являються інноваційні технології, які необхідно вміло інтегрувати. Тестування та коригування на етапі розробки допомагають реалізувати все правильно та якісно.

Інженер QA Automation може працювати у різних сферах – фінанси, e-commerce, ігри тощо. Для універсального фахівця гарантовано постійну зайнятість, ще й з можливістю працювати над різними проєктами, уникаючи вигоряння через одноманітність.

Пройшовши курс QA Automation, ви стаєте фахівцем-початківцем. Іноді навчання дає більше. Наприклад, американська IT-школа PASV надає наприкінці стажування у компаніях США, тим самим підвищуючи рівень компетентності та готовність до реальних проєктів. Далі професія дає хороші перспективи для зростання: можна стати старшим тестувальником, тимлідом, архітектором тестування.

Цифровізація світу тільки збільшується, а якість ПЗ та сайтів набуває максимально великого значення для успішності бізнесу. Це і забезпечує зростаючий попит не тільки на розробників, а й на фахівців QA Automation. Професія актуальна, перспективна, стабільна, добре оплачується і прогноз щодо неї на багато років наперед залишається позитивним.