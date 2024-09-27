В МИД Британии рассказали, когда ожидают решение на удары западным оружием по РФ

Решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы, сообщает Европейская правда.

Такое ожидание выразил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в комментарии для "Голоса Америки".

Как передает издание, об этом он сказал журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Лэмми акцентировал, что ожидает, что в течение ближайших недель будет "очень сильная позиция", чтобы обеспечить Украину всем необходимым.

"Мы встречаемся здесь, на Генассамблее ООН. Я знаю, что президент Зеленский встречается с президентом Байденом в Вашингтоне. Впереди также встреча "Группы двадцати". Я ожидаю, что в течение ближайших дней и недель мы получим очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025 года", – заявил он.

Кроме этого, глава британского МИД отметил, что данные разведки страны свидетельствуют, что ситуация для главы Кремля Владимира Путина в следующем году будет сложнее.

"Его экономика в плохом состоянии. Ему будет очень трудно справиться с количеством потерь и жертв, которые он понес", – акцентировал министр.

В то же время он отметил успехи Украины, в том числе в Черном море и Курской области России.

"Украине уже удалось отвоевать половину захваченных земель. Ей уже удалось выбить Путина из Черного моря. Она пошла в наступление в Курской области и, надеюсь, удержит эти позиции. На самом деле именно сейчас тот момент, ведь мы переходим от осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность", – добавил главный британский дипломат.

По информации The Times, США и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России.