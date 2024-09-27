В Эстонии считают, что удары по военным складам РФ будут ощутимы уже в октябре

Успешные авиаудары Украины по уничтожению военных складов российской армии должны начать влиять на линию фронта уже в октябре, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил подполковник Янек Кессельманн, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Эстонии, которого цитирует ERR.

Во время еженедельной пресс-конференции в Министерстве обороны в пятницу Кессельманн сообщил, что интенсивность обстрелов со стороны российских войск снизилась с 226 обстрелов в день на прошлой неделе до 155 обстрелов в день на этой неделе.

Он отметил, что это еще не связано с результатом уничтожения складов на прошлой неделе, ведь, по его словам, эффект от этого события, вероятно, "наступит через две-три недели".

"Поскольку Российская Федерация потеряла довольно значительное количество боеприпасов, предназначенных для фронта, ей, вероятно, придется расставить приоритеты в своих действиях в ближайшие месяцы", – сказал Кессельман.

Он отметил, что в этом свете возникает вопрос, хватит ли у российских войск ресурсов, чтобы оттеснить украинские части, которые вошли в Курскую область России, назад.

Также эстонский разведчик отметил, что на этой неделе Россия продолжила медленное продвижение на Покровском направлении и достигла исходной позиции для окружения населенного пункта Селидово.

"Если этот населенный пункт будет захвачен врагом, снабжение Покровска и Курахово, вероятно, будет нарушено", – отметил он.

Deepstate

Напомним, недавно в Генштабе Эстонии заявили, что потеря Россией огромного количества боеприпасов во время украинского удара по населенному пункту Торопец в Тверской области в ближайшие недели скажется на фронте.

Ранее разведка Минобороны Британии утверждала, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.