В Естонії вважають, що удари по військових складах РФ будуть відчутні вже у жовтні

Успішні авіаудари України по знищенню військових складів російської армії повинні почати впливати на лінію фронту вже в жовтні, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив підполковник Янек Кессельманн, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії, якого цитує ERR.

Під час щотижневої пресконференції в Міністерстві оборони в п'ятницю Кессельманн повідомив, що інтенсивність обстрілів з боку російських військ знизилася з 226 обстрілів на день минулого тижня до 155 обстрілів на день цього тижня.

Він зазначив, що це ще не пов'язано з результатом знищення складів минулого тижня, адже, за його словами, ефект від цієї події, ймовірно, "настане через два-три тижні".

"Оскільки Російська Федерація втратила досить значну кількість боєприпасів, призначених для фронту, їй, імовірно, доведеться розставити пріоритети у своїх діях найближчими місяцями", – сказав Кессельман.

Він зазначив, що у цьому світлі постає запитання, чи вистачить у російських військ ресурсів, щоб відтіснити українські частини, які увійшли до Курської області Росії, назад.

Також естонський розвідник зазначив, що цього тижня Росія продовжила повільне просування на Покровському напрямку і досягла вихідної позиції для оточення населеного пункту Селидове.

"Якщо цей населений пункт буде захоплений ворогом, постачання Покровська та Курахове, ймовірно, буде порушене", – зазначив він.

Deepstate

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі Естонії заявили, що втрата Росією величезної кількості боєприпасів під час українського удару по населеному пункту Торопець у Тверській області найближчими тижнями позначиться на фронті.

Раніше розвідка Міноборони Британії стверджувала, що середньодобові втрати Росії убитими й пораненими протягом травня і червня 2024 року зросли до максимальних за весь час її загарбницької війни проти України.