Убийство Фарион: следователи засекретили детали расследования
Следствие по делу убийства языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион не позволяет разглашать информацию о ходе досудебного расследования, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит ответ Нацполиции на запрос УП.
"Согласно статье 8 Закона Украины „О доступе к публичной информации" тайной признается информация, которая содержит тайну досудебного расследования.
Статьей 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины определено, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они определяют возможным.
На разглашение запрашиваемой информации письменного разрешения следователя или прокурора в настоящее время не предоставлено".
В своем запросе УП интересовалось, нашли ли оружие, из которого стреляли в Фарион, установили ли возможных заказчиков убийства, имел ли подозреваемый сообщников, выяснили ли правоохранители мотивы преступления, появились ли в деле дополнительные обстоятельства и какие именно.
Предыстория:
- Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
- 19 сентября Галицким районным судом Львова подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней.