Убийство Фарион: следователи засекретили детали расследования

Следствие по делу убийства языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион не позволяет разглашать информацию о ходе досудебного расследования, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит ответ Нацполиции на запрос УП.

"Согласно статье 8 Закона Украины „О доступе к публичной информации" тайной признается информация, которая содержит тайну досудебного расследования.

Статьей 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины определено, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они определяют возможным.

На разглашение запрашиваемой информации письменного разрешения следователя или прокурора в настоящее время не предоставлено".

В своем запросе УП интересовалось, нашли ли оружие, из которого стреляли в Фарион, установили ли возможных заказчиков убийства, имел ли подозреваемый сообщников, выяснили ли правоохранители мотивы преступления, появились ли в деле дополнительные обстоятельства и какие именно.

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