Харрис опережает Трампа в шести ключевых штатах

Кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис несколько опережает кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа в шести так называемых колеблющихся штатах, от которых больше всего зависит исход выборов. Об этом пишет The Hill ссылаясь на обнародованный 26 сентября опрос Bloomberg News/Morning Consult, сообщает Европейская правда.

Харрис на 7 процентных пунктов опережает Трампа в Неваде (52% до 45%), на 5 процентных пунктов – в Пенсильвании (51% до 46%), на три процентных пункта – в Аризоне и Мичигане.

С минимальным отрывом Харрис впереди также в Северной Каролине (50% против 48%) и Висконсине (49% против 48%), тогда как в Джорджии обоих кандидатов готовы поддержать по 49% избирателей.

Большинство этих результатов, кроме Невады и Пенсильвании – в пределах статистической погрешности.

В целом же в семи ключевых штатах Харрис на три процентных пункта опережает Трампа. В случае рейтингов с участием других кандидатов Харрис наращивает отрыв до четырех процентных пунктов.

Сбор данных для опроса проводился 19-25 сентября среди 6165 зарегистрированных избирателей в соответствующих штатах. Для опроса в Неваде статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта, остальных штатов – три процентных пункта.