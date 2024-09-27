Зеленский в Нью-Йорке встретился с Трампом

Президент Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп встретились в пятницу в Нью-Йорке в Trump Tower, сообщает Европейская правда.

Зеленский поблагодарил Трампа за встречу, упомянув, что со времени последней их личной встречи прошло пять лет.

"Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали "плана победы" , – сказал президент Украины.

Зеленский сказал, что только американцы решают, кто станет следующим президентом США, но уже сейчас важно обсудить совместные шаги после ноября, когда пройдут выборы.

"Поэтому я решил встретиться с обоими кандидатами" , – сказал он.

Трамп сказал, что будет пытаться работать с "обеими сторонами", чтобы урегулировать конфликт.

"Эта страна проходит через ад... Я никогда не видел ничего подобного этой ужасной ситуации" , – отметил он.

Перед встречей с Зеленским Трамп отреагировал на косвенную критику своей соперницы Камалы Харрис его предложения по Украине.

Накануне на брифинге с Владимиром Зеленским в Вашингтоне Камала Харрис назвала политику кампании Дональда Трампа по прекращению войны с Россией "предложением капитуляции".

Трамп отверг критику Харрис и настаивал на том, что он лишь хочет остановить "шоу ужасов, которое продолжается".