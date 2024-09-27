Зеленский в Нью-Йорке встретился с Трампом
Президент Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп встретились в пятницу в Нью-Йорке в Trump Tower, сообщает Европейская правда.
Зеленский поблагодарил Трампа за встречу, упомянув, что со времени последней их личной встречи прошло пять лет.
"Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали "плана победы", – сказал президент Украины.
Зеленский сказал, что только американцы решают, кто станет следующим президентом США, но уже сейчас важно обсудить совместные шаги после ноября, когда пройдут выборы.
"Поэтому я решил встретиться с обоими кандидатами", – сказал он.
Трамп сказал, что будет пытаться работать с "обеими сторонами", чтобы урегулировать конфликт.
"Эта страна проходит через ад... Я никогда не видел ничего подобного этой ужасной ситуации", – отметил он.
Перед встречей с Зеленским Трамп отреагировал на косвенную критику своей соперницы Камалы Харрис его предложения по Украине.
Накануне на брифинге с Владимиром Зеленским в Вашингтоне Камала Харрис назвала политику кампании Дональда Трампа по прекращению войны с Россией "предложением капитуляции".
Трамп отверг критику Харрис и настаивал на том, что он лишь хочет остановить "шоу ужасов, которое продолжается".