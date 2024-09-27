Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Трампом
Президент Володимир Зеленський та кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп зустрілися у п'ятницю в Нью-Йорку у Trump Tower, повідомляє Європейська правда.
Зеленський подякував Трампу за зустріч, згадавши, що з часу останньої їхньої особистої зустрічі минуло п'ять років.
"Я думаю, у нас є спільний погляд на те, що війна в Україні повинна бути зупинена, і Путін не може перемогти. Україна повинна перемогти. І я хочу обговорити з вами деталі "плану перемоги", – сказав президент України.
Зеленський сказав, що тільки американці вирішують, хто стане наступним президентом США, але вже зараз важливо обговорити спільні кроки після листопада, коли пройдуть вибори.
"Тому я вирішив зустрітись з обома кандидатами", – сказав він.
Трамп сказав, що намагатиметься працювати з "обома сторонами", аби врегулювати конфлікт.
"Ця країна проходить крізь пекло... Я ніколи не бачив нічого подібного на цю жахливу ситуацію", – зазначив він.
Перед зустріччю із Зеленським Трамп відреагував на непряму критику своєї суперниці Камали Гарріс його пропозиції щодо України.
Напередодні на брифінгу з Володимиром Зеленським у Вашингтоні Камала Гарріс назвала політику кампанії Дональда Трампа щодо припинення війни з Росією "пропозицією капітуляції".
Трамп відкинув критику Гарріс і наполягав на тому, що він лише хоче зупинити "шоу жахів, яке триває".