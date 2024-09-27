ВАКС реабилитировал екс-главу налоговой милиции времен Януковича и признал его невиновным

Высший антикоррупционный суд подтвердил законность решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии уголовного производства в отношении экс-начальника Налоговой милиции Андрея Головача. Об этом написал адвокат экс-чиновника Максим Колосар в своей колонке, сообщает Деловая столица.

"Постановлением прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 22.06.2023 уголовное производство в отношении Андрея Головача было закрыто на основании п.3 ч.1 ст.284 УПК Украины. Указанное постановление было обжаловано в Высший антикоррупционный суд, который признал его законным" , — сообщил адвокат.

Он также напомнил, что по версии обвинения Андрей Головач, подписав в 2012 году сопроводительное письмо, с которым в Государственную казначейскую службу направлялись реестры на возмещение НДС, якобы принял участие в завладении бюджетными средствами в размере более 200 млн гривен.

Однако, как отметил юрист, следствие под руководством тогдашнего военного прокурора Анатолия Матиоса не обратило внимание на то, что регламентированная в то время процедура возмещения НДС предусматривала многоуровневый контроль, согласно которому документальная проверка проводилась сначала местными и региональными налоговиками, а уже потом по их результатам руководство ГНС принимало решение.

"Более того, по распределению обязанностей Головач вообще не имел отношения к процедуре возмещения НДС, даже в виде контролирующих полномочий" , — подчеркнул адвокат.

Колосар также добавил, что только присоединение следователей НАБУ и прокуроров САП предоставило расследованию объективности и беспристрастности, следствием чего стало решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подтвержденное Высшим антикоррупционным судом относительно невиновности Андрея Головача и его реабилитации.