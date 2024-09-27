ВАКС реабілітував екс-главу податкової міліції часів Януковича та визнав його невинним

Вищий антикорупційний суд підтвердив законність рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про закриття кримінального провадження відносно ексначальника Податкової міліції Андрія Головача. Про це написав адвокат експосадовця Максим Колосар у своїй колонці, повідомляє Ділова столиця.

"Постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 22.06.2023 кримінальне провадження відносно Андрія Головача було закрите на підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК України. Вказана постанова була оскаржена до Вищого антикорупційного суду, який визнав її законною" , — повідомив адвокат.

Він також нагадав, що за версією обвинувачення Андрій Головач, підписавши у 2012 році супровідний лист, з яким до Державної казначейської служби спрямовувались реєстри на відшкодування ПДВ, нібито взяв участь в заволодінні бюджетними коштами в розмірі понад 200 млн гривень.

Проте, як зазначив юрист, слідство під керівництвом тодішнього військового прокурора Анатолія Матіоса, не звернуло увагу на те, що регламентована на той час процедура відшкодування ПДВ передбачала багаторівневий контроль, згідно якого документальна перевірка проводилася спочатку місцевими та регіональними податківцями, а вже потім за їх результатами керівництво ДПС ухвалювало рішення.

"Більше того, за розподілом обов’язків Головач взагалі не мав стосунку до процедури відшкодування ПДВ, навіть у вигляді контролюючих повноважень" , — підкреслив адвокат.

Колосар також додав, що лише долучення слідчих НАБУ і прокурорів САП надало розслідуванню об’єктивності та неупередженості, наслідком чого стало рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, підтверджене Вищим антикорупційним судом, щодо невинуватості Андрія Головача та його реабілітації.