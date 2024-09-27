В Умань для усиления прибыли израильские полицейские – посол
Представители израильской полиции прибыли в Умань Черкасской области для помощи украинским коллегам в обеспечении безопасности празднования Рош га-Шана. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, сообщает Радио Свобода.
«Представители израильской полиции прибыли в Умань. Они будут помогать украинским коллегам обеспечить безопасность паломников во время празднования Рош га-Шана», – написал он в социальной сети Х.
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