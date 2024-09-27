До Умані для підсилення прибули ізраїльські поліцейські – посол

Представники ізраїльської поліції прибули в Умань на Черкащині для допомоги українським колегам у гарантуванні безпеки святкування Рош га-Шана. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, повідомляє Радіо Свобода.

«Представники ізраїльської поліції прибули в Умань. Вони допомагатимуть українським колегам гарантувати безпеку паломників під час святкування Рош га-Шана» , – написав він у соціальній мережі Х.

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