Генштаб: За сутки 170 боестолкновений, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

По состоянию на 22:00 27 сентября произошло 170 боевых столкновений. Горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях, сообщает Левый берег.

Сегодня противник нанес по территории Украины 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, более 70 КАБ), использовал для поражения 676 дронов-камикадзе. Совершил более 3700 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал неподалеку от Волчанска и Тихого. В настоящее время ведется 3 боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеривки и Лозовой. Шесть атак противника отбиты Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового. До сих пор ведутся два боестолкновения, остальные – наши воины остановили.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в девяти боевых столкновениях. Все атаки вблизи Григоровки, Предтечиного, Часового Яра, Белой Горы и Ступочек захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении наши войска отражали семь атак противника вблизи Торецка, Щербановки и Нью-Йорка. Все атаки отражены украинскими воинами.

Враг 47 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лисовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидового и Новоторецкого получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

Противник несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 350 оккупантов, 175 из них – безвозвратно. Уничтожены пять артсистем, одиннадцать боевых бронированных машин, две БМ-21 "Град" и девять единиц автомобильной техники. Также повреждены восемь единиц автотехники окупантов, семь артсистем, два танка и три боевых бронированных машины.

На Кураховском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки, где украинские защитники отразили 23 атаки, три боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отразили 11 атак противника вблизи Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки.

Оккупанты без успеха попытались провести три атаки на наши позиции на Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Роботиного и Малых Щербаков. Получили достойный отпор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Две неудачные попытки штурмовать позиции украинских воинов были предприняты агрессором в течение дня.