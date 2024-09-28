В Британии выписали первый штраф за нарушение антироссийских санкций

В Великобритании выписали первый штраф за нарушение антироссийских санкций, введенных против РФ за ее незаконное вторжение в Украину. Штраф наложил британский офис внедрения финансовых санкций (OFCI), сообщает РБК-Украина.

Передает сайт Министерства финансов Британии.

Денежный штраф был наложен на компанию Integral Concierge Services (ICSL). Он связан с услугой по управлению имуществом, которую ICSL предоставила лицу, активы которого заморожены.

Как сообщается, в период с 2022 по 2023 год вышеупомянутая компания осуществила или получила 26 платежей в связи с услугами, которые она предоставляла указанному лицу. В ICSL делали это несмотря на то, что знали или имели основания подозревать, что такие действия являются нарушением финансовых санкции в Великобритании.

В результате этих нарушений компания была оштрафована на 15 000 фунтов стерлингов. ICSL не оспаривала штраф и выплатила его в полном объеме.

Тем временем в OFCI заявили, что готовы использовать весь объем своих законодательных полномочий для преследования тех, кто совершает серьезные нарушения финансовых санкций.