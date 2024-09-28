КГВА: На подступах к Киеву уничтожено около полутора десятков "Шахедов"

В КГВА сообщили, что около 15 российских "Шахедов" атаковали ночью Киев, все дроны на подступах к столице уничтожила ПВО, в Оболонском районе зафиксировали падение обломков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Десятая воздушная атака на Киев с начала сентября! Как и почти во время всех атак в течение месяца, этой ночью российская армия снова применила ударные БпЛА.

Предварительно – без изменений, те же дроны вроде "Shahed". Они были запущены с южного и северо-восточного направлений. На Киев барражирующие боеприпасы начали заходить несколькими волнами".

Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

По данным КГВА, примерно полтора десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы.

"Предварительно, зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы.

В результате чего было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала".