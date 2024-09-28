КМВА: На підступах до Києва знищено близько півтора десятка "Шахедів"

У КМВА повідомили, що близько 15 російських "Шахедів" атакували вночі Київ, усі дрони на підступах до столиці знищила ППО, в Оболонському районі зафіксували падіння уламків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Десята повітряна атака на Київ з початку вересня! Як і майже під час всіх атак протягом місяця, цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА.

Попередньо – без змін, ті самі дрони на кшталт "Shahed". Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити кількома хвилями".

Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години.

За даними КМВА, приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці.

"Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці.

Внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила".