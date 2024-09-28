Россия дважды нанесла удар по больнице в Сумах есть погибшие (Обновлено)

Утром 28 сентября враг дважды нанес удар по учреждению здравоохранения в областном центре, применив БпЛА типа "Шахед", погибли шесть человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Сумская ОВА, Воздушные силы, глава МВД Игорь Клименко.

По данным властей, есть пострадавшие.

Обновлено: Позже ОВА сообщила, что произошел повторный авиационный удар в областном центре.

Враг направил БпЛА типа "Шахед" на жилой сектор.

По данным Воздушных сил, оккупанты также сбросили КАБ на Сумскую область.

Позже Клименко рассказал, что в Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению.

В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала.

Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда, во время эвакуации больных, враг снова ударил.

По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен.