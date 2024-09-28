Росія двічі завдала удару по лікарні у Сумах є загиблі (Оновлено)

Уранці 28 вересня ворог двічі завдав удару по закладу охорони здоров’я в обласному центрі, застосувавши БпЛА типу "Шахед", загинули шестеро людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Сумська ОВА, Повітряні сили, глава МВС Ігор Клименко.

За даними влади, є постраждалі.

Оновлено: Пізніше ОВА повідомила, що відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі.

Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор.

За даними Повітряних сил, окупанти також скинули КАБ на Сумську область.

Пізніше Клименко розповів, що у Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу.

Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову вдарив.

Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.