Мошенники придумали новую схему обмана украинцев: о чем идет речь

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана украинцев. Она связана с так называемым "взысканием" средств через суд, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает МВД Украины.

"На почтовые ящики пользователей мошенники рассылают сообщения якобы от хозяйственного суда определенной области. В письмах они сообщают о "постановлении" о взыскании средств" , - говорится в сообщении.

Как действуют злоумышленники?

Маскируют письма под домен gov.ua﻿, где используются настоящие названия ФЛП и адреса.

Рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа.

Получают удаленный доступ к устройству.

Как защититься от действий мошенников?

Не используйте публичные почтовые сервисы с рабочих компьютеров.

Не открывайте вложения в подозрительных письмах.

Проигнорируйте и удалите письмо.

Мошенники в Украине

Мошенники активизировались во время войны в Украине. Например, недавно сообщалось, что мошенники обещают финансовую помощь от международных организаций или правительства Украины. Но на самом деле таким "акциям" верить нельзя.

Кроме того, еще одна схема - просьба перевести средства за помощь в трудоустройстве. Для вывода средств злоумышленники требовали повторных перечислений средств на их банковские карты. Такой алгоритм продолжался, пока жертвы не понимали, что имеют дело с мошенниками.