Шахраї вигадали нову схему обману українців: про що йдеться

Шахраї в Україні вигадали нову схему обману українців. Вона пов'язана з так званим "стягненням" коштів через суд, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє МВС України.

"На поштові скриньки користувачів шахраї розсилають повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про "постанову" про стягнення коштів" , - йдеться у повідомленні.

Як діють зловмисники?

Маскують листи під домен gov.ua﻿, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.

Розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма.

Отримують віддалений доступ до пристрою.

Як захиститися від дій шахраїв?

Не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.

Не відкривайте вкладення у підозрілих листах.

Проігноруйте та видаліть такий лист.

Шахраї в Україні

Шахраї активізувалися під час війни в Україні. Наприклад, нещодавно повідомлялося, що шахраї обіцяють фінансову допомогу від міжнародних організацій чи уряду України. Але насправді таким "акціям" вірити не можна.

Крім того, ще одна схема - прохання переказати кошти за допомогу у працевлаштуванні. Для виведення коштів зловмисники вимагали повторних перерахувань на їхні банківські картки. Такий алгоритм продовжувався, поки жертви не розуміли, що мають справу з шахраями.