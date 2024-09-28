Шахраї вигадали нову схему обману українців: про що йдеться
Шахраї в Україні вигадали нову схему обману українців. Вона пов'язана з так званим "стягненням" коштів через суд, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє МВС України.
"На поштові скриньки користувачів шахраї розсилають повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про "постанову" про стягнення коштів", - йдеться у повідомленні.
Як діють зловмисники?
- Маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.
- Розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма.
- Отримують віддалений доступ до пристрою.
Як захиститися від дій шахраїв?
- Не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.
- Не відкривайте вкладення у підозрілих листах.
- Проігноруйте та видаліть такий лист.
Шахраї в Україні
Шахраї активізувалися під час війни в Україні. Наприклад, нещодавно повідомлялося, що шахраї обіцяють фінансову допомогу від міжнародних організацій чи уряду України. Але насправді таким "акціям" вірити не можна.
Крім того, ще одна схема - прохання переказати кошти за допомогу у працевлаштуванні. Для виведення коштів зловмисники вимагали повторних перерахувань на їхні банківські картки. Такий алгоритм продовжувався, поки жертви не розуміли, що мають справу з шахраями.