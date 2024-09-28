Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Долги украинцев по микрокредитам выросли в 1,5 раза с начала года

Долг украинцев микрофинансовым организациям в 2024 году по данным Опендатабот﻿ достиг 14,53 млрд грн. С начала года сумма долга выросла в 1,5 раза – на 5,23 млрд грн. Средняя сумма микрокредита выросла в 1,4 раза в сравнении с прошлым годом и составила 6776 грн. 3 945 098 кредитных договоров на общую сумму 26,7 млрд грн были заключены за первое полугодие 2024 года. Количество договоров за этот период выросло только на 1,5%.

Стоит отметить, что 96% микрокредитов в этом году оформляются онлайн. 62% кредитов выдаются на срок от 3 месяцев до года. На краткосрочные кредиты (до месяца) приходится примерно 17% кредитов. В 8% случаем микрокредиты берутся на срок более трех лет.

2. В Украине стартовала программа электронного резидентства

В Украине стартовала программа электронного резиденства uResidency﻿, позволяющая иностранцам зарегистрировать и вести бизнес в Украине, а также платить налоги в наш бюджет. Для этого предпринимателям не нужно приезжать в Украину; все услуги доступны онлайн.

Программа предлагает иностранным предпринимателям привлекательные условия для ведения бизнеса: налог 5% от суммы прибыли и возможность удаленно зарегистрироваться как ФЛП из любой точки земного шара.

Первым украинским банком, присоединившимся к данному государственному проекту, стал ПриватБанк. Иностранные предприниматели имеют возможность открыть специальный счет в ПриватБанке и вести бизнес через вебпортал «Приват24 для бизнеса». Еще одно преимущество программы – отсутствие бухгалтерии и отчетов: вместо е-резидентов автоматически заполнять бухгалтерские документы будет ПриватБанк как налоговый агент.

3. Банки меняют процентные ставки по депозитам

С середины сентября банки приостановили пересмотр процентных ставок. На уходящей неделе изменял ставки по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте всего один банк.

Альянс Банк понизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 9 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 14,30 до 14% годовых;

на 9 месяцев – с 14,50 до 14,30% годовых.

Также Альянс Банк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев с 0,60 до 0,75% годовых, при этом снизил ставку по депозитам в долларах США на 9 месяцев с 1,40 до 1,30% годовых.

4. Банки меняют тарифы по картам и текущим счетам

С 1 ноября 2024 года ПУМБ повысит тариф на перевод валюты через мобильное приложение «ПУМБ Online» на счета за рубежом. Стоимость каждого перевода составит 10 долларов США в эквиваленте. Детали – на официальном сайте банка.

С 27 сентября 2024 года Monobank обновил﻿ «Условия и правила обслуживания в АО «Универсал Банк» при предоставлении банковских услуг – продуктов monobank». В новой версии появилось описание новой услуги - кредита «До завтра». Это услуга, в рамках которой банк предоставляет клиенту в пользовние денежные средства на потребительские цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Сумма такого кредита – от 1 до 20 тысяч гривен. Процентная ставка – 0,3% в день (109,5% годовых). Срок действия – 1 год.

5. Sense Bank повысил максимально возможный кредитный лимит по своей карте

С 23 сентября 2024 года кредитный лимит по кредитно-дебетной карте Caméléon, пользующейся особой популярностью среди клиентов Sense Bank, повышен с 30 000 до 50 000 грн.

По данной карте действуют следующие условия:

- 365 дней льготного периода со ставкой 0,01% годовых на торговые операции; - до 6% кешбека по избранным категориям, которых может быть до семи;

- снятие наличных без комиссий в любом банкомате мира, а также бесплатные переводы с карты на карту – в пределах лимита 20 000 грн/месяц;

- оплата коммунальных услуг в мобильном приложении Sense Super App – без комиссии даже за счет кредитных средств.