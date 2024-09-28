Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Борги українців з мікрокредитів зросли в 1,5 рази з початку року

Борг українців мікрофінансовим організаціям у 2024 році за даними Опендатабот досяг 14,53 млрд грн. З початку року сума боргу зросла у 1,5 раза – на 5,23 млрд грн. Середня сума мікрокредиту зросла у 1,4 раза порівняно з минулим роком та становила 6776 грн. 3945098 кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн було укладено за перше півріччя 2024 року. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%.

Варто зазначити, що 96% мікрокредитів цього року оформлюються онлайн. 62% кредитів видаються терміном від 3 місяців до року. На короткострокові кредити (до місяця) припадає приблизно 17% кредитів. У 8% випадків мікрокредити беруться терміном понад три роки.

2. В Україні стартувала програма електронного резидентства

В Україні стартувала програма електронного резиденства uResidency﻿, яка дозволяє іноземцям зареєструвати та вести бізнес в Україні, а також сплачувати податки до нашого бюджету. Для цього підприємцям не потрібно приїжджати до України; всі послуги доступні онлайн.

Програма пропонує іноземним підприємцям привабливі умови для ведення бізнесу: податок 5% від суми прибутку та можливість віддалено зареєструватися як ФОП із будь-якої точки земної кулі.

Першим українським банком, який приєднався до цього державного проекту, став ПриватБанк. Іноземні підприємці мають можливість відкрити спеціальний рахунок у ПриватБанку та вести бізнес через вебпортал «Приват24 для бізнесу». Ще одна перевага програми – відсутність бухгалтерії та звітів: замість е-резидентів автоматично заповнювати бухгалтерські документи ПриватБанк як податковий агент.

3. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Із середини вересня банки призупинили перегляд процентних ставок. Минулого тижня змінював ставки за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземній валюті всього один банк.

Альянс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 9 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 14,30 до 14% річних;

на 9 місяців – із 14,50 до 14,30% річних.

Також Альянс Банк підвищив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3 та 6 місяців з 0,60 до 0,75% річних, при цьому знизив ставку за депозитами у доларах США на 9 місяців з 1,40 до 1,30% річних.

4. Банки змінюють тарифи за картками та поточними рахунками

З 1 листопада 2024 року ПУМБ підвищить тариф на переказ валюти через мобільний додаток «ПУМБ Online» на рахунки за кордоном. Вартість кожного переказу становитиме 10 доларів США в еквіваленті. Деталі – на офіційному сайті банку.

З 27 вересня 2024 року Monobank оновив «Умови та правила обслуговування в АТ «Універсал Банк» при наданні банківських послуг – продуктів monobank». У новій версії з'явився опис нової послуги – кредиту «До завтра». Це послуга, у межах якої банк надає клієнту в користування кошти споживчі цілі, які пов'язані з підприємницької діяльності. Сума такого кредиту – від 1 до 20 тисяч гривень. Процентна ставка – 0,3% на день (109,5% річних). Термін дії – 1 рік.

5. Sense Bank підвищив максимально можливий кредитний ліміт за картою

З 23 вересня 2024 року кредитний ліміт по кредитно-дебетній карті Caméléon, яка користується особливою популярністю серед клієнтів Sense Bank, підвищено з 30 000 до 50 000 грн.

По даній карті діють такі умови:

- 365 днів пільгового періоду із ставкою 0,01% річних на торгові операції; - до 6% кешбеку за обраними категоріями, яких може бути до семи;

- зняття готівки без комісій у будь-якому банкоматі світу, а також безкоштовні перекази з картки на картку – в межах ліміту 20 000 грн/місяць;

- оплата комунальних послуг у мобільному додатку Sense Super App – без комісії навіть за рахунок кредитних коштів.