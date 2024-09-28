Зеленский отреагировал на удар по медучреждению в Сумах

Уже восьмь человек погибли из-за двойного удара по медучреждению в Сумах. Спасательная операция продолжается, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сумы. Россия ударила "Шахедами" по одной из больниц города. Сейчас известно о 8 погибших. Мои соболезнования семьям и близким. 11 человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов", - рассказал он.

По словам президента, спасательная операция продолжается.

"Устраняем последствия, спасаем жизни. Делаем максимум, чтобы оказать нашим людям необходимую помощь", - добавил он.

Зеленский отметил, что всем в мире, кто говорит об этой войне, следует обращать внимание, куда бьет Россия - оккупанты воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей.

"Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути", - констатировал глава государства.

Обстрел Сум

Утром 28 сентября в Сумах прогремели взрывы. Военные перед этим предупреждали об угрозе дронов.

Позже выяснилось, что россияне ударили по медучреждению в Сумах. Когда на место приехали профильные службы, был нанесен еще один удар. В общей сложности город РФ атаковала тремя беспилотниками-камикадзе.

На данный момет известно об 11 раненых и 8 погибших.