Ермак: План победы представят украинцам, но некоторые детали являются закрытыми

План победы Украины, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу для ознакомления. Однако не в полном объеме, поскольку ряд деталей данного документа являются пока закрытыми, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, как было обещано властями, план президента после презентации Западным партнерам будет представлен украинцам, но определенные положения документа останутся в секрете.

Чиновник отметил, что некоторые этапы плана победы носят "чувствительный характер", и следует определенные детали пока держать в тайне с целью не раскрытия информации российским захватчикам.

"Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому безусловно некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории" , - обратил внимание Ермак.

Также он выразил уверенность, что граждане Украины поймут необходимость сокрытия определенных аспектов плана победы, поскольку украинский народ "очень умный и часто лучше политиков понимает ситуацию".

План победы Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в рамках визита в США на встречах с коллегой Джо Байденом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом представит свой план победы Украины, который тесно связан с военной помощью со стороны Штатов.

Добавим, по словам украинского президента, этот план содержит ряд решений уже до конца 2024 года.

Также Зеленский объяснял, что презентация плана поможет Украине понять, готовы ли союзники поддержать ее в достижении победы. На днях глава государства отметил в контексте разговора о плане победы Украины, что октябрь - время решений.

Добавим, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, план включает конкретные шаги, направленные на обеспечение справедливого и устойчивого мира, включая приглашение Украины в НАТО.

Также ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов изучить украинский план, если он будет обнародован в официальных источниках.