Враг снова атаковал Киев "Шахедами": все беспилотники удалось сбить

В ночь на 30 сентября враг снова применил ударные БпЛА типа "Шахед": на Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений. Все беспилотники удалось сбить, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет начальник Киевского МВА Сергей Попко в Telegram.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы).

По предварительной информации, в городе без разрушений и пострадавших.

"Опять настойчиво прошу киевлян и гостей города - будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда выполняйте правила поведения при объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие! Берегите себя!"

Напомним: