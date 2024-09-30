В Киеве после ночной атаки обнаружили обломки вражеского БпЛА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Облонском районе столицы нашли обломки вражеского беспилотника, сообщает Украинская правда.

"В Оболонском районе, возле одного из жилых домов, обнаружили обломки вражеского БпЛА. Все необходимые службы работают на месте".

Ночью Кличко сообщал, что на Оболони работали силы ПВО - несколько вражеских беспилотников находились над столицей и возле нее.

Напомним:

Перед этим начальник Киевского МВА Сергей Попко сообщал, что в ночь на 30 сентября враг снова применил ударные БпЛА типа "Шахед": на Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений. Все беспилотники удалось сбить.