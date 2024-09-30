Сибига едет в Венгрию договариваться о движении Украины в ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 30 сентября посетит Будапешт с рабочим визитом и проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Сибига едет в Будапешт 30 сентября и проведет двусторонние переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

В МИД отметили, что этот визит является продолжением регионального турне Сибиги, которое он начал с Румынии вскоре после назначения на должность.

"Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижения к вступлению Украины в ЕС и НАТО, "формула мира" как путь к справедливому завершению российской агрессии", – сообщили в МИД.

По итогам переговоров министры планируют заявления для прессы.

Напомним, в конце недели Сийярто на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – как и словацкий министр Юрай Бланар.

Также Венгрия присоединилась к обсуждению инициированного Китаем и Бразилией "плана прекращения войны", несмотря на его критику Украиной как такого, который даже не обсуждался с Киевом.

В начале полугодового председательства Венгрии в ЕС премьер Виктор Орбан отправился в "миротворческое турне" в Москву и Китай, чем вызвал раздражение многих столиц Евросоюза. ЕС дистанцировался от визитов Орбана, подчеркнув, что в этих поездках он представляет только собственную страну.