Спокойный сентябрь подошел к концу

Заканчивается сентябрь, который был не только по-летнему теплым и приветливым, но и по-летнему спокойным на валютном рынке.

Стоит отметить, что НБУ удалось удержать безналичный курс доллара в диапазоне 41,00-41,50 грн. Правда, за это ему пришлось выложить более 3,1 млрд долларов: именно такая сумма была реализована за месяц на межбанковском валютном рынке путем ежедневных валютных интервенций. Для сравнения, в августе понадобилось на полмиллиарда долларов меньше. И причина не в том, что экспортеры в сентябре «зажимали» валютную выручку; наоборот, предложение от них выросло. Однако выросли и аппетиты компаний, импортирующих в Украину все необходимое, прежде всего, топливо и энергоносители.

В последний день сентября сделки на межбанке проходят в узком диапазоне 41,19-41,23 грн при активном участии Национального банка.

Относительно спокойной была и остановка на наличном валютном рынке. Все колебания курса с 1 по 30 сентября уложились в 50 копеек: от минимального курса 41,30 грн до максимального 41,80. В основном же доллар в столице в сентябре продавали по цене от 41,45 до 41,55 грн.

Чего ждать в октябре

Будет ли таким же спокойным валютный рынок в октябре? Финансисты говорят, что по крайней мере первая декада октября пройдет без сильных колебаний. Причина – принятое на последнем заседании правления НБУ по вопросам монетарной политики решение увеличить нормы обязательного резервирования для комбанков на 5 процентных пунктов. Это вынудит банки накапливать гривну на корреспондентских счетах; кому-то, возможно, придется даже немного продать валюты. И уж точно не будет возможности в это время наращивать валютную позицию.

Впрочем, весь октябрь вряд ли будет таким же тихим, как сентябрь. Ожидается бурное обсуждение перед принятием в целом закона о повышении налогов, который затронет и население, и весь украинский бизнес. Такие радикальные решения, вызванные необходимостью наполнить бюджет средствами для украинских военных, уже не остались без внимания, однако основные баталии в сессионном зале Верховной Рады – еще впереди.

В октябре не предвидится крупных поступлений финансовой помощи из-за рубежа подобных тем, что мы видели в августе. А вот объемы операций и, соответственно, объемы интервенций от Нацбанка, похоже, будут только расти. Захочет (а главное – сможет ли?) НБУ поддерживать прежнюю курсовую стабильность, или его смогут переубедить другие финансовые госорганы? Это вопрос, на который пока нет ответа.

Напомню: до конца 2024 года Кабинет министров ожидает курс доллара на уровне 42,10 грн. Эта цифра не сильно отличается от нынешних курсов – как официального, так и курса наличного рынка. А это значит, что сильно гнать вверх Нацбанку совсем не обязательно.

Впрочем, в оптимистические прогнозы может грубо вмешаться внешняя политика. До выборов в США осталось чуть больше месяца; за тем, как проходит предвыборная гонка, пристально наблюдают во всем мире. У Украины есть особая причина волноваться за их исход, ведь именно от США поступает основная финансовая и военная помощь. И если «черный лебедь» прилетит из Штатов, о стабильном и прогнозируемом курсе доллара можно будет только мечтать.