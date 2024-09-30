Спокійний вересень добіг кінця

Закінчується вересень, який був не лише по-літньому теплим та привітним, а й по-літньому спокійним на валютному ринку.

Варто зазначити, що НБУ вдалося утримати безготівковий курс долара у діапазоні 41,00-41,50 грн. Щоправда, за це йому довелося викласти понад 3,1 млрд. доларів: саме така сума була реалізована за місяць на міжбанківському валютному ринку шляхом щоденних валютних інтервенцій. Для порівняння, у серпні знадобилося на півмільярда доларів менше. І причина не в тому, що експортери у вересні «затискали» валютний виторг; навпаки, пропозиція від них зросла. Однак зросли й апетити компаній, які імпортують в Україну все необхідне, перш за все, паливо та енергоносії.

В останній день вересня операції на міжбанку відбуваються у вузькому діапазоні 41,19-41,23 грн. за активної участі Національного банку.

Відносно спокійною була зупинка на готівковому валютному ринку. Усі коливання курсу з 1 по 30 вересня вклалися у 50 копійок: від мінімального курсу 41,30 грн до максимального 41,80. Здебільшого долар у столиці у вересні продавали за ціною від 41,45 до 41,55 грн.

Чого чекати у жовтні

Чи таким же спокійним буде валютний ринок у жовтні? Фінансисти кажуть, що, принаймні, перша декада жовтня пройде без сильних вагань. Причина – ухвалене на останньому засіданні правління НБУ з питань монетарної політики рішення збільшити норми обов'язкового резервування для комбанків на 5 процентних пунктів. Це змусить банки накопичувати гривню на кореспондентських рахунках; комусь, можливо, доведеться навіть трохи продати валюту. І точно не буде можливості в цей час нарощувати валютну позицію.

Втім, весь жовтень навряд чи буде таким самим тихим, як вересень. Очікується бурхливе обговорення перед ухваленням загалом закону про підвищення податків, який торкнеться і населення, і всього українського бізнесу. Такі радикальні рішення, спричинені необхідністю наповнити бюджет коштами для українських військових, уже не залишилися поза увагою, проте основні баталії у сесійній залі Верховної Ради ще попереду.

У жовтні не передбачається великих надходжень фінансової допомоги з-за кордону подібних до тих, що ми бачили в серпні. А от обсяги операцій і, відповідно, обсяги інтервенцій від Нацбанку, схоже, лише зростатимуть. Чи захоче (а головне – чи зможе?) НБУ підтримувати колишню курсову стабільність, чи його зможуть переконати інші фінансові держоргани? Це питання, на яке поки що немає відповіді.

Нагадаю: до кінця 2024 року Кабінет міністрів очікує на курс долара на рівні 42,10 грн. Ця цифра не дуже відрізняється від нинішніх курсів – як офіційного, так і курсу готівкового ринку. А це означає, що сильно гнати нагору Нацбанку зовсім не обов'язково.

Втім, в оптимістичні прогнози може втрутитися зовнішня політика. До виборів у США залишилося трохи більше місяця; за тим, як проходять передвиборчі перегони, уважно спостерігають у всьому світі. Україна має особливу причину хвилюватися за їх результат, адже саме від США надходить основна фінансова та військова допомога. І якщо «чорний лебідь» прилетить зі Штатів, про стабільний і прогнозований курс долара можна буде лише мріяти.