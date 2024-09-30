ДТЭК: Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму

Украина имеет план, чтобы преодолеть будущую зиму. В то же время энергетическая безопасность в следующие зимы потребует децентрализации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, которого цитирует Financial Times.

Краткосрочный план

"Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, но чтобы гарантировать нашу энергетическую безопасность в последующие зимы, мы должны децентрализовать энергетическую систему Украины" , - заявил Тимченко.

По словам бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, главное беспокойство этой зимой вызывает повреждение основных электростанций, а не подстанций, которые в основном защищены покрытием и могут быть быстро отремонтированы.

Также он добавил, что дефицит и отключения будут неизбежными. Вопрос заключается в том, насколько серьезными они будут, что будет зависеть от защиты электростанций.

"Противовоздушная оборона является абсолютно критически важной, и децентрализация должна состояться параллельно" , - отметил Кудрицкий.

Вопрос децентрализации

Как пишет издание, глава Министерства энергетики Герман Галущенко попал под критику из-за задержки усилий по децентрализации производства электроэнергии, которые необходимо было начать еще в 2022-м.

"Министерство энергетики не заинтересовано в децентрализации. Наоборот, они заинтересованы в централизации, они хотят, чтобы как можно большая часть энергетического сектора, особенно генерация, была под их государственными компаниями" , - рассказал один из чиновников.

Между тем Министерство энергетики сообщило Financial Times, что разработало стратегию и создало условия для децентрализации, впрочем, не раскрывало подробностей из-за ограничений военного времени. Ведомство отметило, что развитие атомной генерации "обеспечит потребности страны в восстановлении и энергетическую стабильность в будущем".

Ситуация со светом

С начала текущего года Россия осуществила уже девять массированных атак против энергообъектов Украины. Из-за этого в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

Этим летом, на фоне обстрелов и усиления жары, бытовым потребителям возвращали отключения света.

Тем временем Центр противодействия дезинформации обнародовал несколько возможных сценариев ситуации со светом в стране в осенне-зимний период. Согласно «оптимистическому» сценарию энергоснабжение будут предоставлять в течение 12 часов в сутки.