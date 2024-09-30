Бербок поддерживает передачу Украине ракет Taurus - Bloomberg

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает запрос Украины на крылатые ракеты большой дальности Taurus – несмотря на полярную позицию канцлера Олафа Шольца. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Левый берег.

Шольц исключил отправку оружия из-за опасений, что это может спровоцировать прямой конфликт с Россией.

Бербок, член партии Зеленых, заявила, что военная поддержка Украины Германией продолжает сосредотачиваться на системах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

“Мы демократия, у нас нет единства в нашей коалиции, именно поэтому мы не предоставляем Taurus” , – сказала она.

На вопрос, поддерживает ли она лично отправку оружия, министр добавила: "Очевидно".

Хотя Германия является вторым по величине донором оружия в Украине после США, социал-демократ Шольц не подвергается давлению по поставкам Киеву ракет Taurus. Он утверждает, что радиус действия оружия в 500 километров означает, что его могут использовать для ударов по целям в глубине России, потенциально втягивая Германию прямо в конфликт.

В то же время руководящая коалиция недавно позволила украинскому правительству использовать оружие, предоставленное Берлином, для нацеливания на российскую территорию и ракетные объекты вблизи украинской границы.

Отметим, Бербок частично обвинила войну России в Украине в нынешних бюджетных ограничениях Германии: "Мы ведь думали, что агрессивная война никогда не вернется на европейский континент".

Она отметила, что правительственный альянс Шольца вынужден тратить "миллиарды нашего бюджета", которые могли бы инвестировать в модернизацию производственной базы страны.