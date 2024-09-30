Дело Коломойского: КСУ принял к рассмотрению две его жалобы

Конституционный Суд принял к рассмотрению две конституционные жалобы Игоря Коломойского по поводу пренебрежения правами человека в нормах Уголовного процессуального кодекса Украины. Со ссылкой на Telegraf, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Как сообщила защита Игоря Коломойского, бизнесмен обратился в КСУ с жалобами на нормы Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК Украины), которые фактически позволяют применять неограниченный размер залога и запрещают обжалование определений следственного судьи в Верховный Суд. Речь идет об абзаце пятом части пятой статьи 182 и части четвертой статьи 424 УПК Украины.

Конституционный Суд Украины признал жалобы бизнесмена приемлемыми и подлежащими рассмотрению коллегией суда.

В связи с этим защита Коломойского сообщила, что будет использовать все доступные инструменты защиты, чтобы положить конец произвольному пренебрежению прав человека и астрономическим миллиардным залогам.