ГБР обязали возбудить дело против генерала Содоля - Кротевич

Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований возбудить дело против бывшего командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля, на которого жаловался начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич.﻿﻿ Со ссылкой на соцсети Кротевича, сообщает Украинская правда.

Кротевич сообщил, что суд отменил предыдущее решение Шевченковского райсуда Киева, который отклонил его жалобу на ГБР из-за того, что оно не возбудило дело против Содоля.

Новое постановление обязывает ГБР начать расследование халатного отношения к военной службе (ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины) не позднее чем через сутки после получения решения суда, поскольку это привело к тяжелым последствиям.