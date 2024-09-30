ГБР обязали возбудить дело против генерала Содоля - Кротевич
Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований возбудить дело против бывшего командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля, на которого жаловался начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич. Со ссылкой на соцсети Кротевича, сообщает Украинская правда.
Кротевич сообщил, что суд отменил предыдущее решение Шевченковского райсуда Киева, который отклонил его жалобу на ГБР из-за того, что оно не возбудило дело против Содоля.
Новое постановление обязывает ГБР начать расследование халатного отношения к военной службе (ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины) не позднее чем через сутки после получения решения суда, поскольку это привело к тяжелым последствиям.