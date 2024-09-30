ДБР зобов'язали порушити справу проти генерала Содоля - Кротевич

Київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань порушити справу проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, на якого скаржився начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич.﻿﻿ З посиланням на соцмережі Кротевича, повідомляє Українська правда.

Кротевич повідомив, що суд скасував попереднє рішення Шевченківського райсуду Києва, який відхилив його скаргу на ДБР через те, що воно не порушило справу проти Содоля.

Нова ухвала зобов'язує ДБР розпочати розслідування недбалого ставлення до військової служби (ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України) не пізніше ніж через добу після отримання рішення суду, оскільки це призвело до тяжких наслідків.