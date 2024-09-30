НАТО усилило контроль над небом Румынии после падения российских БПЛА
НАТО с 29 сентября начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии. Альянс привлек еще один самолет дальней радиолокационной слежки (AWACS). Со ссылкой на пресс-службу Объединенного командования Военно-воздушных сил НАТО, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Решение о полетах AWACS, принятое по рекомендации Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными НАТО в Европе, поможет поддержать усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживать российскую военную активность", - говорится в сообщении.
В НАТО отметили, что самолеты наблюдения осуществляют мониторинг российской военной активности на границах Альянса и усиливают способность Румынии реагировать на воздушные угрозы вблизи ее границ.
Отмечается, что полеты пройдут исключительно над территорией НАТО и будут осуществляться с авиабазы Превеза в Греции.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов.
Кроме того, по данным Воздушных сил, в ночь на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.
А 27 сентября в Румынии объявляли тревогу для жителей северной части уезда Тулча. Причиной стало выявление группы российских беспилотников, направлявшихся к украинским целям на границе с Румынией.