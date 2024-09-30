Расходы России на войну превзойдут прогнозы Bloomberg

В 2025 году бюджетные расходы России по статье "Национальная оборона" ожидаются в размере 13,5 триллиона рублей. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о федеральном бюджете, сообщает Радио Свобода.

Таким образом, военные расходы составят 6,31% валового внутреннего продукта России.

Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов был внесен в Госдуму 30 сентября.

За неделю до этого агентство Bloomberg ознакомилось с проектом трехлетнего российского бюджета, предусматривавшего военные расходы 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов или 6,2% ВВП), то есть меньше, чем в нынешней версии.

В бюджете 2024 года на военные расходы было заложено 10,4 триллиона рублей, что в то время было рекордом. Еще год назад предполагалось, что в 2025 и 2026 годах военные расходы будут сокращаться до 8,5 и 7,4 триллиона рублей соответственно.

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